Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Zusammenstoß abgehauen

Steinbach-Hallenberg (ots)

Montag zwischen 15:30 Uhr und 15:50 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren grauen Pkw Suzuki auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hammergasse in Steinbach-Hallenberg. Vermutlich in diesem Zeitraum stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen das Auto und verließ im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Suzuki entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0168898/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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