LPI-SHL: Betrunkener Lkw-Fahrer
Hildburghausen (ots)
Beim Rückwärtsfahren in der Thomas-Müntzer-Straße in Hildburghausen stieß der 54-jährige Fahrer eines Lkw samt Auflieger Montagmittag gegen einen parkenden Pkw. Durch Zusammenstoß wurde das Auto gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben, sodass an diesen ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 54-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,14 Promille fest. Es folgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt. Den Lkw-Fahrer erwartet eine Anzeige.
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