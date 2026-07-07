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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lkw ausgewichen

Bad Liebenstein (ots)

Montagnachmittag gegen 14:50 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Landstraße zwischen Schweina und Steinbach. In einer engen Kurve kam der Frau der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Lkw mit blauem Auflieger entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden, wich die Fahrerin nach rechts aus und stieß dabei leicht gegen die Leitplanke. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt im Anschluss pflichtwidrig fort. Am Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt wegen der Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0168831/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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