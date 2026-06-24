Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt und Jacke geklaut

Meiningen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 13:45 Uhr, bis Mittwoch (24.06.2026), 0:15 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter den Frontbereich eines schwarzen Pkw Seat, welcher auf einem Parkplatz in der Neu-Ulmer-Straße in Meiningen abgestellt war. Auf unbekannte Weise gelangten die Unbekannten ins Fahrzeuginnere und beschädigten von innen die Windschutzscheibe und verteilten den Inhalt einer Getränkeflasche im Auto. Anschließend nahmen sie eine rote Winterjacke aus dem Fahrzeug mit und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem/den Tätern(n) geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0156989/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell