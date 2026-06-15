LPI-SHL: Hoher Schaden an der Tür
Suhl (ots)
Unbekannte Täter drückten in der Zeit von Freitagmorgen bis Sonntagabend gewaltsam die geschlossene elektrische Schiebetür eines Wohn- und Geschäftshauses in der Gothaer Straße in Suhl auf. An der Tür und der Elektrik entstand dadurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0147725/2026 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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