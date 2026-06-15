LPI-SHL: Hoher Schaden an der Tür

Meiningen (ots) - Am 12.06.2026 befuhr ein 84-jähriger Hyundaifahrer die Straße Am Mittleren Rasen in 98617 Meiningen. Um 12:08 Uhr musste er an der dortigen Ampel verkehrsbedingt halten, da diese rot zeigte. Nachdem die Ampel auf grün wechselte, schaltete der Hyundaifahrer versehentlich in den Rückwärtsgang und fuhr auf den hinter ihn befindlichen PKW Skoda auf. Es entstand Sachschaden an beiden PKW. ...

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