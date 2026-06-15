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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bus beschmiert

Suhl (ots)

In der Zeit zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr, und Sonntagmorgen beschmierten unbekannte Täter einen "Am Bahndamm" in Suhl geparkten Linienbus mit schwarzem Permanentmarker. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0147526/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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