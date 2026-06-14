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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht auf dem E-Roller

Breitungen (ots)

Am 12.06.2026 gegen 12:30 Uhr wurde ein 17-jähriger Fahrer eines E-Rollers im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Breitungen kontrolliert.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 17 Jährige unter dem Einfluss von Cannabis stand. Daher wurde eine Blutprobe bei dem E-Rollerfahrer entnommen und eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 0361/5743-86100
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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