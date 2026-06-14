Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht auf dem E-Roller

Breitungen (ots)

Am 12.06.2026 gegen 12:30 Uhr wurde ein 17-jähriger Fahrer eines E-Rollers im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Breitungen kontrolliert.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 17 Jährige unter dem Einfluss von Cannabis stand. Daher wurde eine Blutprobe bei dem E-Rollerfahrer entnommen und eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

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