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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Leicht verletzt

Suhl (ots)

Ein 30-Jähriger befand sich Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr an einer Bushaltestelle in der Würzburger Straße in Suhl. Aus ungeklärter Ursache wurde er dort von einem unbekannten Mann geschubst, weshalb er sich leicht verletzte. Der Täter konnte im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Laut Aussagen des Geschädigten trug der Mann ein Cappy, hatte einen Vollbart und einen Rucksack dabei. Sachdienliche Hinweise zu der Körperverletzung nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0145717/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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