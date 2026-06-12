Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verdächtige Personen gemeldet

Zella-Mehlis (ots)

Donnerstagnachmittag meldete eine Zeuge der Polizei zwei verdächtige Männer, die sich auf einem Firmengrundstück in der Straße "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis hinter einem Transporter aufhalten. Die Polizisten stellten die beiden Personen fest, als sie gerade versuchten eine Diebstahlssicherung von zwei zuvor in einem Elektronikmarkt in der Industriestraße entwendeten Mobiltelefonen im Gesamtwert von 230 Euro zu entfernen. Das Diebesgut wurde sichergestellt und eine Anzeige gegen die Männer im Alter von 31 und 32 Jahren aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell