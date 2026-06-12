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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaden verursacht und abgehauen

Zella-Mehlis (ots)

Donnerstag zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren grauen Pkw Mercedes auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Als sie zu ihrem Fahrzeug zuürckkehrte, stellte sie einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro am Kotflügel fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0145265/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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