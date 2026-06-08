LPI-SHL: Werkzeuge aus Transporter entwendet
Suhl (ots)
In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen verschafften sich unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu einem in der Straße "Küttebahn" in Suhl abgestellten weißen Ford Transit. Aus dem Inneren des Transporters entwendeten die Unbekannten Werkzeuge der Marke "Würth" im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0140547/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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