Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Hundebiss in Suhl gesucht

Suhl (ots)

Bereits am Sonntag, dem 18.05.2026, kam es gegen 07:15 Uhr im Bereich der Aue in Suhl, nahe eines Kindergartens, zu einem Vorfall, bei dem eine 33-jährige Frau von einem Hund ins Bein gebissen wurde.

Die Geschädigte war zu Fuß unterwegs, als sie im Vorbeigehen von dem angeleinten Hund verletzt wurde. Aufgrund der Bissverletzung musste sie sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben.

Die bislang unbekannte Hundehalterin wird wie folgt beschrieben:

* etwa 55 bis 65 Jahre alt

* circa 170 Zentimeter groß * vollschlanke Statur * Brillenträgerin * schulterlange weiße Haare

Bei dem Hund soll es sich um einen mittelgroßen Hund mit kurzem schwarz-weißem Fell gehandelt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bittet die Hundehalterin sowie mögliche Zeugen des Vorfalls, sich beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Hinweise werden unter Angabe des Aktenzeichens ST/0126531/2026 unter Telefon: 03681 3690 entgegengenommen.

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