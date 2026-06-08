Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fische verendet

Untermaßfeld (ots)

Samstagmorgen erhielt die Polizei die Meldung über verendete Fische in mehreren Becken und Teichen einer Fischzuchtanlage in Untermaßfeld, die durch den Bachlauf der "Sülze" gespeist werden. Auf bislang ungeklärte Weise gelangte eine unbekannte Substanz in die Gewässer, die zu einem Massensterben der Fische führte. Nach derzeitigen Erkenntnissen verendeten Fische im Gesamtwert von etwa 100.000 Euro. Die Wasserbehörde entnahm Wasserproben, um herauszufinden, was das Fischsterben ausgelöst hat. Ein natürlicher Grund wird derzeit ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt wegen der Gewässerverunreinigung. Zeugen, die Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (auch am Bachlauf oberhalb von Untermaßfeld) gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0140010/2026.

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