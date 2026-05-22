Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Drogen und Alkohol vor der Polizei geflohen

Floh-Seligenthal (ots)

Am Donnerstagabend, den 21.05.2026, fiel einer Polizeistreife in der Ortslage von Seligenthal gegen 21:15 Uhr ein PKW aus dem Bereich Gotha auf, welchen die Beamten kontrollieren wollten. Als der Fahrer dies bemerkte, gab er plötzlich Gas. Durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit und über mehrere Straßenzüge versuchte er, sich der Kontrolle zu entziehen und missachtete dabei sämtliche Verkehrsregeln. Ortskundig war der Fahrer scheinbar nicht, denn seine Flucht endete in einer Baustelle. Der Fahrer und seine Beifahrerin setzten daraufhin die Flucht zu Fuß fort. Die Beamten, welche den verantwortlichen Fahrzeugführer ebenfalls zu Fuß verfolgten, konnten diesen einholen und letztenendes doch noch kontrollieren. Es handelte sich um einen 35-Jährigen Mann, welcher offenbar besser nicht gefahren wäre. Es stellte sich nämlich heraus, dass er nicht nur Alkohol, sondern auch verschiedenste Drogen konsumiert hatte. Der Fahrer wurde einer Blutentnahme unterzogen und wegen aller begangener Verkehrsdelikte angezeigt.

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