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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rauchentwicklung durch illegale Müllverbrennung ausgelöst

Steinbach-Hallenberg (ots)

Eine gemeldete Rauchentwicklung in Rotterode führte am Donnerstagabend zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwei Männer ein Feuer entfacht hatten, bei dem unerlaubt Müll verbrannt wurde.

Die Polizei Suhl leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und informierte die zuständige Behörde zur Verfolgung dessen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Inspektionsdienst Suhl
Telefon: 03681 369 0
E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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