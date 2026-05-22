Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lieferfahrer beschädigt Grundstückstreppe - Verdacht auf Drogenkonsum

Steinbach-Hallenberg (ots)

Ein 19-jähriger Fahrer eines Lieferdienstes beschädigte am Donnerstagabend beim Rangieren in Steinbach-Hallenberg eine Grundstückstreppe sowie den von ihm geführten Transporter.

Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Fahrer mit seinem Fahrzeug auf der Treppe eines Grundstückes auf, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Während der Unfallaufnahme räumte der Fahrer den Konsum von Cannabis ein. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und untersagten die Weiterfahrt. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge berauschender Mittel ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell