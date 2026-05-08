PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kratzer am Auto

Schönbrunn (ots)

Mittwoch zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr parkte eine Frau ihren blauen Pkw Suzuki auf einem öffentlichen Parkplatz in der Neustädter Straße in Schönbrunn. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen Kratzer an der hinteren linken Fahrzeugtür fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Die Polizei ermittelt wegen der Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0112166/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 13:11

    LPI-SHL: Quad entwendet

    Immelborn (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter ein Quad, welches unter dem Carport auf einem Grundstück in der Straße "Siedlung" in Immelborn geparkt war. Das Fahrzeug hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Quads geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0112873/2026 bei ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 12:36

    LPI-SHL: Gegen Laterne gefahren

    Sachsenbrunn (ots) - Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem weißen Pkw Seat aus bislang ungeklärter Ursache rückwärts gegen eine Laterne in der Weitesthaler Straße in Sachsenbrunn. Der Verursacher stieg aus, schaute sich den Schaden an und als ein Zeuge ihn ansprach, flüchtete er mit seinem Auto in Richtung Eisfeld. An der Laterne entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher der ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 12:06

    LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich

    Hildburghausen (ots) - Mittwochnachmittag wollte eine 18-jährige Autofahrerin aus der Straße "Zur Karolinenburg" kommend die bevorrechtigte Eisfelder Straße in Hildburghausen kreuzen, um in der Folge in den Kaltenbronner Weg zu fahren. Dabei übersah sie eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 40-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren