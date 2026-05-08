Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kratzer am Auto

Schönbrunn (ots)

Mittwoch zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr parkte eine Frau ihren blauen Pkw Suzuki auf einem öffentlichen Parkplatz in der Neustädter Straße in Schönbrunn. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen Kratzer an der hinteren linken Fahrzeugtür fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Die Polizei ermittelt wegen der Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0112166/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

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