PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Laterne gefahren

Sachsenbrunn (ots)

Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem weißen Pkw Seat aus bislang ungeklärter Ursache rückwärts gegen eine Laterne in der Weitesthaler Straße in Sachsenbrunn. Der Verursacher stieg aus, schaute sich den Schaden an und als ein Zeuge ihn ansprach, flüchtete er mit seinem Auto in Richtung Eisfeld. An der Laterne entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0113776/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 12:06

    LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich

    Hildburghausen (ots) - Mittwochnachmittag wollte eine 18-jährige Autofahrerin aus der Straße "Zur Karolinenburg" kommend die bevorrechtigte Eisfelder Straße in Hildburghausen kreuzen, um in der Folge in den Kaltenbronner Weg zu fahren. Dabei übersah sie eine von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 40-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden - ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:57

    LPI-SHL: Alkoholisierter Unfallverursacher - Unfallflucht

    Themar (ots) - Ein Autofahrer fuhr Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Themar auf einen stehenden Linienbus auf. Anschließend verließ der Mann die Unfallstelle pflichtwidrig in unbekannte Richtung. Da Zeugen und der Busfahrer den Unfall mitbekommen hatten, konnte der Verursacher ermittelt werden. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille, weshalb zwei ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 11:34

    LPI-SHL: Gefahrenbremsung eingeleitet

    Meiningen (ots) - Am frühen Donnerstagabend befuhr ein 36-jähriger Autofahrer die Neu-Ulmer-Straße in Meiningen in Richtung Henneberger Straße. Plötzlich lief eine 13-Jährige durch die auf der Gegenfahrspur wartenden Autos auf die Fahrspur des 36-Jährigen. Der Mann leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Jugendliche kam leicht verletzt ins Krankenhaus. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren