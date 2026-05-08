LPI-SHL: Gegen Laterne gefahren
Sachsenbrunn (ots)
Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem weißen Pkw Seat aus bislang ungeklärter Ursache rückwärts gegen eine Laterne in der Weitesthaler Straße in Sachsenbrunn. Der Verursacher stieg aus, schaute sich den Schaden an und als ein Zeuge ihn ansprach, flüchtete er mit seinem Auto in Richtung Eisfeld. An der Laterne entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0113776/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.
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