LPI-SHL: Gefahrenbremsung eingeleitet

Suhl (ots) - Donnerstagvormittag fuhr eine 44-jährige Autofahrerin auf der Rudolf-Virchow-Straße in Suhl als plötzlich ein Eichhörnchen über die Straße lief. Die Frau bremste, was ein hinter ihr befindlicher 16-jähriger Mopedfahrer zu spät erkannte und auf den Pkw auffuhr. Der Jugendliche kam leicht verletzt ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

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