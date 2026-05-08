LPI-SHL: Gefahrenbremsung eingeleitet
Meiningen (ots)
Am frühen Donnerstagabend befuhr ein 36-jähriger Autofahrer die Neu-Ulmer-Straße in Meiningen in Richtung Henneberger Straße. Plötzlich lief eine 13-Jährige durch die auf der Gegenfahrspur wartenden Autos auf die Fahrspur des 36-Jährigen. Der Mann leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Jugendliche kam leicht verletzt ins Krankenhaus.
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