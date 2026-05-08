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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefahrenbremsung eingeleitet

Meiningen (ots)

Am frühen Donnerstagabend befuhr ein 36-jähriger Autofahrer die Neu-Ulmer-Straße in Meiningen in Richtung Henneberger Straße. Plötzlich lief eine 13-Jährige durch die auf der Gegenfahrspur wartenden Autos auf die Fahrspur des 36-Jährigen. Der Mann leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Jugendliche kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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