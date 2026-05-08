LPI-SHL: Vom Unfallort geflüchtet
Suhl (ots)
Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines Transporters mit Ladefläche stieß Donnerstagnachmittag gegen 14:00 Uhr gegen einen in der Straße "Lauwetter" in Suhl geparkten Pkw Opel. Ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren, verließ der Verursacher pflichtwidrig die Unfallstelle. Am Opel entstand Sachschaden im hinteren linken Fahrzeugbereich. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0113672/2026 entgegen.
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
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