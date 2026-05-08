Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisierter Unfallverursacher - Unfallflucht

Themar (ots)

Ein Autofahrer fuhr Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Themar auf einen stehenden Linienbus auf. Anschließend verließ der Mann die Unfallstelle pflichtwidrig in unbekannte Richtung. Da Zeugen und der Busfahrer den Unfall mitbekommen hatten, konnte der Verursacher ermittelt werden. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille, weshalb zwei Blutentnahmen im Krankenhaus folgten. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Anzeige aufgenommen.

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