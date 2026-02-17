LPI-SHL: Unfall unter Alkohol
Zella-Mehlis (ots)
Ein 59-jähriger Autofahrer befuhr Montagabend die Schönauer Straße in Zella-Mehlis aus Richtung Oberschönau. In einer Rechtskurve rutschte er mit seinem Pkw einen Abhang hinunter und blieb in dieser misslichen Lage stecken. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und nahmen ihn zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus. Um das Auto kümmerte sich der Abschleppdienst.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell