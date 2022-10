Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Strafverfahren trotz erfolgreicher Flucht

Schleusingen (ots)

Als ein Mercedes-Fahrer in der Nacht zu Donnerstag einer Verkehrskontrolle in Schleusingen unterzogen werden sollte, gab dieser Gas und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit vom Statdgebiet über die Vogelhofstraße. Die Polizeistreife nahm daraufhin die Verfolgung auf und konnten den 29-jährigen Fahrer zweifelsfrei erkennen. Bereits in der Vergangenheit trat er mehrfach polizeilich in Erscheinung und war für die Beamten kein Unbekannter. Auch eine Straßensperre konnte die Flucht des Fahrers nicht verhindern. Nichtsdestotrotz erhält er mehrere Anzeigen, u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

