Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall - Pkw/E-Bike

Hildburghausen (ots)

Ein 65-jähriger E-Bike-Fahrer fuhr Mittwochnachmittag in der Birkenfelder Straße in Hildburghausen in Folge von Unaufmerksamkeit auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Mercedes auf. Es blieb bei Blechschäden.

