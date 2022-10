Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu tief ins Glas geschaut

Hildburghausen (ots)

Eine volltrunkene 30-Jährige nahm Mittwochabend ein Fahrrad, welches im Flur eines Mehrfamilienhauses in der "Untere Marktstraße" in Hildburghausen abgestellt war an sich und schob dieses nachfolgend in Richtung des Marktplatzes. Die Mutter des Geschädigten nahm daraufhin die Verfolgung auf und forderte die Rückgabe des Zweirades. Doch anstatt der Aufforderung nachzukommen, beleidigte die 30-Jährige ihr Gegenüber und versuchte diese mit einem Gehstock zu schlagen. Dies misslang glücklicherweise. Der Alkoholtest brachte ein erstaunliches Ergebnis von mehr als 3 Promille zum Vorschein. Die Frau muss sich nun u.a. wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl und Beleidigung verantworten.

