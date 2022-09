LPI-SHL: Kontrolle verloren

Hildburghausen (ots) - Bislang unbekannte Diebe entwendeten in den letzten vier Wochen zehn Quadersandsteine von einem Grundstück im Kehrweg in Hildburghausen. Der Entwendungsschaden beläuft sich laut Aussage des Geschädigten auf ca. 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

