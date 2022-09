LPI-SHL: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Schmalkalden (ots) - Am Samstag morgen um 03.02 Uhr wurde ein Radfahrer in Schmalkalden, Kasseler Straße einer Kontrolle unterzogen, nachdem er in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Atemalkoholkontrolle wurde ein Wert von 1,99 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, die Weiterfahrt wurde unterbunden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

