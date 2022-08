Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenanlage

Hildburghausen (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 24.08.2022 bis zum 26.08.2022 diverse Gegenstände aus einer Gartenanlage am Mühlenweg in Eisfeld. Die Täter brachen in mehrere Gartenhäuser sowie Schuppen ein und eigneten sich unter anderem eine 20 Jahre alte Campingtoilette, Werkzeuge, Buntmetalle, Gartenmobiliar, Benzin- und Ölkanister im Gesamtwert von circa 3.200 Euro an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigem Erkenntnisstand auf circa 600 Euro.

Zeugen, welche Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell