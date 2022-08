LPI-SHL: Brandfall

Meiningen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete Donnerstagnachmittag im Stadtbereich Meiningen in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:30 Uhr einen Rucksack, in dem sich unter anderem Schulutensilien im Wert von ca. 200 Euro befanden. Vom Langfinger fehlt bislang jede Spur. Hinweise zum Täter nimmt die Meininger Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr