Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Grumbach (ots)

An der Zufahrt zu einem Motoradhändler in Grumbach ereignete sich Montagnachmittag ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Die Fahrzeugführer fuhren allesamt von Breitungen in Richtung Bad Salzungen. Ein 34-Jähriger beabsichtigte auf das Gelände des Händlers aufzufahren und bremste seinen Volkswagen ab. Die dahinter befindliche Renault-Fahrerin bremste ebenfalls und hielt hinter dem "abbiegenden" Wagen. Ein 72-jähriger bemerkte den Anhaltevorgang zu spät und fuhr auf den Renault auf. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall auf den abbiegewilligen VW geschoben. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sowohl der Renault als auch der VW des Seniors waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Die Renault-Fahrerin verletzt sich zudem leicht.

