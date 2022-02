Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Ausparken

Bad Salzungen (ots)

Eine 45-jährige Transporter-Fahrerin parkte Mittwochmittag rückwärts auf einem Parkplatz in der Lindigallee in Bad Salzungen aus. Dabei übersah sie den Mazda eines 39-Jährigen, der in diesem Moment auf dem Zufahrtsweg zum Parkplatz hielt. Beide Autos stießen zusammen. Es blieb bei leichten Blechschäden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell