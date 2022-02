Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb

Hildburghausen (ots)

Ein 22-jähriger Mann betrat Mittwochnachmittag einen Lebensmittelmarkt in der Coburger Straße in Hildburghausen. Er steckte sich neben einer Flasche Schnaps auch noch Käse und Fisch in die Tasche und durchquerte danach den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte die Tat und stoppte den Dieb. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls war die Folge.

