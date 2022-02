Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Benzindieb

Hildburghausen (ots)

Auch einen kleinen "Schluck" tanken, ohne zu bezahlen ist strafbar. Das erlebte ein 40-jähriger Mann am Mittwochabend. Er betankte seinen Renault an einer Tankstelle in der Römhilder Straße in Hildburghausen und fuhr, ohne die Rechnung im Wert von knapp 10 Euro zu begleichen, davon. Ein Mitarbeiter notierte jedoch das Kennzeichen und darüber konnten die Beamten der Hildburghäuser Dienststelle den Benzindieb ermitteln. Eine Anzeige wegen Tankbetrugs war die Folge.

