API-TH: Sattelanhänger in Vollbrand auf der BAB 9 kurz nach dem Kreuz Triptis 1.) Ergänzungsmeldung

Um 19:45 Uhr konnte die Richtungsfahrbahn Berlin wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Fahrtrichtung München bleibt auf unbestimmte Zeit für die andauernden Löscharbeiten und den folgenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird am Kreuz Triptis von der Autobahn abgeleitet. Der Sattelanhänger hatte gepresste Papierrollen geladen und dies gestaltet die Löscharbeiten vor Ort mehr als schwierig. Mittels Radlader werden die Rollen aktuell durch die Feuerwehr auseinander gezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Achse samt Reifen des Sattelzuges in Brand und griff in der weiteren Folge auf den gesamten Sattelanhänger über. Der vorläufige Schadenssumme wird auf 100.000 Euro am Fahrzeug samt Ladung und Fahrbahn geschätzt.

