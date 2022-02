Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher machte sich in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen an einer Schule in der Günter-Raphael-Straße in Meiningen zu schaffen. Er beschädigte ein Fenster, um ins Innere zu gelangen. Dort angekommen entwendete der Einbrecher schließlich mehrere Laptops und die Kasse aus einem Kaffeeautomaten. Mit der Beute im Gepäck flüchtete er unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

