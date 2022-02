Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kontrolle verloren

Zella-Mehlis (ots)

Ein 53-jähriger Autofahrer befuhr Donnerstagabend die Hohe Straße in Zella-Mehlis und bog nach links auf die Hauptstraße in Richtung Rathaus ab. Aus gesundheitlichen Gründen verlor er plötzlich die Kontrolle über seinen PKW, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Bordsteinkante. Dort prallte das Auto ab, landete auf der Gegenfahrspur, rollte über den Fußweg und krachte schließlich in eine Grundstücksmauer. Zeugen, die den Unfall beobachteten leisteten sofort erste Hilfe. Schwer verletzt kam der 53-Jährige ins Krankenhaus.

