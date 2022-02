Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Pkw

Einhausen (ots)

Ein 50-Jähriger parkte seinen Opel am Freitag gegen 17:00 Uhr in einer Parkbucht in der Straße der Einheit in Einhausen. Als er am Folgetag gegen 09:30 Uhr zu seinem Wagen kam, stellte er Kratzer im Bereich der Fahrerseite sowie auf der Motorhaube fest. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur angezeigten Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03696 591-0 bei der Meininger Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell