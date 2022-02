Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versammlungsgeschehen mit Corona-Bezug

Schwarza, Floh-Seligenthal, Geisa (ots)

In den Mittwochabendstunden kamen in Schwarza 31, in Floh-Seligenthal 28 und in Geisa 206 Menschen zusammen, um gegen die bestehende Corona-Politik zu protestieren. Die Teilnehmer setzten sich in den jeweiligen Städten/Gemeinden unter Verwendung von Trillerpfeifen und Trommeln, teilweise Parolen rufend und Lieder singend in Bewegung und lösten sich nach einer bzw. eineinhalb Stunden wieder auf. Vor dem Rathaus in Geisa stellten die Teilnehmer zudem Kerzen ab. Es kam zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen durch die Aufzüge. Die Polizei prüft etwaige Verstöße gegen die aktuelle Infektionsschutzverordnung.

