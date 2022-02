Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Junge angesprochen - Zeugen gesucht

Oberhof (ots)

Die Polizei in Suhl ermittelt derzeit in einem Fall, bei dem ein 12-jähriger Junge von einem Mann aus einem Fahrzeug heraus angesprochen wurde. Seinen Angaben nach stand er am Montag gegen 13:20 Uhr im Bereich der Kreuzung Kreuzweg/Alte Suhler Straße in Oberhof, als der Fahrer eines schwarzen VW Golf Kombi stoppte und ihn nach dem Weg zur Bibliothek befragte. Er erklärte den Weg, woraufhin der Unbekannte den Jungen zum Mitfahren aufforderte und ihm sagte, er würde ihn anschließend auch nach Hause bringen. Der Junge reagierte richtig und rannte in Richtung einer Kneipe, an welcher sich einige Menschen aufhielten. Er konnte den Mann wie folgt beschreiben: - 40 bis 50 Jahre alt, - braune Haare, - braun-grauer Bart um den Mund, der am Kinn etwas länger ist, - schwarzer Kapuzenpullover mit Teddyfell, - Tattoo mit schwarz/roten Flammen am Unterarm, - Raucher, - hinteres Kennzeichen am Fahrzeug nicht lesbar/abgeklebt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten oder zum Vorfall selbst geben können. Melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0.

