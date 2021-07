Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim- Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer - Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Am späten Freitagnachmittag gegen 18:10 Uhr kam es im Einmündungsbereich von der Löwenstraße auf die Bundesstraße 3 zu einem Verkehrsunfall. Am Unfall war sowohl ein Radfahrer, der nach aktuellem Stand der Ermittlungen entlang der B3 fuhr, sowie ein PKW, Marke Nissan -Farbe grau-, der von der Römerstraße auf die B3 einfahren wollte, beteiligt. Der Radfahrer kam durch das Unfallgeschehen zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Der Polizeiposten Ettenheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lahr unter 07821/277-0 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird hierbei ein Fahrzeugführer eines weißen SUV als Zeuge gesucht, der zum Unfallzeitpunkt die B3 in Fahrtrichtung Mahlberg befuhr und ggf. weitere Angaben zum Unfallhergang machen kann. /WBL

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell