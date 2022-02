Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Klingelstreich ausgeartet

Kaltenwestheim (ots)

Am Samstagabend, den 05.02.2022 gegen 19:45 Uhr, hat sich eine Gruppe Kinder zwischen zwölf und 13 Jahren mehrfach einen Spaß aus Klingelstreichen an einem Wohnhaus in Kaltenwestheim gemacht. Einem 19-jährigen Bewohner platzte dabei offenbar der Kragen - er lief den Kindern hinterher und hielt einen Zwölfjährigen fest. Diesen forderte der Heranwachsende auf, seinen Namen zu nennen. Da er dies nicht tat, soll der junge Mann ein großes Messer hervorgeholt und gesagt haben, dass er dem Kind den Kopf abhackt. Der verängstigte Junge gab daraufhin seinen Namen an und wurde vom Bewohner gehen gelassen. Die hinzugerufene Polizei suchte den 19-Jährigen auf und traf Maßnahmen zur Strafverfolgung und zur Gefahrenabwehr. Es wurde eine Anzeige wegen Bedrohung erstattet.

