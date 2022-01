Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst Laut und dann Frech

Suhl (ots)

Am 22.01.2022 gegen 23:15 Uhr verursachte eine Gruppe Jugendlicher in der Gartenstraße in Breitungen durch das Abspielen lauter Musik derart Lärm, dass sich ein 61-jähriger Anwohner gestört fühlte und die Gruppe ansprach. Statt die Ruhe wieder herzustellen, pöbelten die Jugendlichen und drohten dem Anwohner Schläge an, sodass in der Folge ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten konnte sich die Gruppe in unbekannte Richtung entfernen. Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden/Meiningen entgegen.

