Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren

Bad Salzungen (ots)

Während einer Verkehrskontrolle am 21.01.2022 um 22:45 Uhr auf der B 62 in Bad Salzungen, stellten die Beamten fest, dass die 33jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Kia unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv, so dass die Fahrzeugführerin zur Blutentnahme ins Klinikum verbracht und ihr die Weiterfahrt untersagt wurde.

