Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Festnahme von drei Tätern nach Sachbeschädigung in der Innenstadt

Altenburg (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es in der Burgstraße zu einer Sachbeschädigung an einer Schaufensterscheibe eines Antiquitäten-Ladengeschäftes. Gegen 01:30 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über den Sachverhalt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die flüchtenden Täter durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen und identifiziert werden. Bei den drei Straftätern handelt es sich ausnahmslos um bereits hinreichend polizeibekannte junge Männer. Weitere Hinweise zu der Tathandlung bzw. Tätern nimmt die PI Altenburger Land unter 03447/471-0 entgegen.

