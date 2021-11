Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstoß gegen die 0,5-Promille-Grenze

Greiz (ots)

Am Samstag gegen 04:30 Uhr kontrollierten Beamte der PI Greiz einen 52-jährigen KIA-Fahrer in der Zeulenrodaer Straße in Greiz. Aus dem Fahrzeug konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest ergab in der Folge 1,02 Promille. Der Fahrzeugführer hat nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zu rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell