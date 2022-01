Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: mehrere Unfälle aufgrund winterglatter Fahrbahn

Bad Salzungen (ots)

Am 21.01.2022 um 07:45 befuhr der Fahrzeugführer eines Renault Traffic in Bad Salzungen das Lindentor aus Richtung August Bebel Straße kommend. Auf Grund winterglatter Fahrbahn bremste er sein Fahrzeug und der nachfolgende Fahrzeugführer eines Pkw Citroen, der ebenfalls abbremste geriet ins Rutschen und fuhr auf den Renault Traffic auf. Ein weiteres nachfolgendes Fahrzeug, geriet ebenfalls beim Bremsen ins Rutschen und wich um nicht auf den Pkw Citroen aufzufahren nach links aus, kollidierte dann aber mit dem PKW Citroen und rutschte im Anschluss noch gegen eine Stützmauer und Leitbake auf der linken Fahrbahnseite. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch an allen drei Fahrzeugen ein Sachschaden.

Um 07:55 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall auf dieser Straße, als ein Fahrzeugführer in Höhe der Hausnummer 61 seinen Pkw Huyndai verkehrsbedingt abbremsen musste. Die nachfolgende Fahrzeugführerin eines PKW Opel geriet beim Bremsen ins Rutschen und fuhr auf den PKW Huyndai vor ihr auf. Auch hier wurde niemand verletzt, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

