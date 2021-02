Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Schwelbrand in Mobilfunk-Shop in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 22. Februar 2021, geriet aus bislang ungeklärter Ursache, gegen 17:00 Uhr, Müll in einem Mobilfunk-Shop in der Langen Straße in Delmenhorst in Brand, sodass sich Rauch im Gebäude verbreitete.

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr löschten den Schwelbrand, sodass kein Schaden am Gebäude entstand. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens wurde auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell