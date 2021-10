Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugführer von Fahrbahn abgekommen, mit Baum kollidiert und leicht verletzt

Bad Salzungen, Motzlar (ots)

Ein 21jähriger Fahrzeugfüher eines Pkw Audi A 4 befuhr am 29.10.2021 um 12:20 Uhr die B 278 aus Günthers kommend Richtung Motzlar. Kurz hinter der Landesgrenze kam er plötzlich mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und in der weiteren Folge mit zwei Bäumen am rechten Fahrbahnrand. Durch den Verkehrsunfall zog der Fahrzeugführer sich leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Am Pkw Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Unfallursache dauern die Ermittlungen an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell