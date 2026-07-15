Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut zwei Fälle von Kupferdiebstahl-Zeugen gesucht

Sonneberg (ots)

Erneut kam es in Sonneberg zu zwei Fällen von Kupferdiebstahl im Bereich einer Baustelle in der Erich-Weinert-Straße.

Am Dienstagmorgen wurde bekannt, dass sich Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen widerrechtlich Zutritt zur Baustelle der Kuno-Hoffmeister-Schule verschafft hatten. Die Täter beschädigten einen Baustellenstromverteiler und entwendeten rund 30 Meter Kupferkabel. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sowie Beuteschaden von mehreren hundert Euro.

Darüber hinaus wurde in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch an derselben Baustelle zum Abtransport bereitgelegtes Diebesgut festgestellt. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten sich erneut unbefugt Zutritt verschafft und rund 100 Meter Starkstromkabel von einer Maschine abgeschnitten. Die Polizei stellte das vermeintliche Diebesgut sicher. Die Ermittlungen dauern an.

In beiden Fällen werden dringend Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 0361 574376100 entgegen. Bitte bei der Kontaktaufnahme das Aktenzeichen 0177041 angeben.

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