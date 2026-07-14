Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann verletzt und beleidigt Beamte während Polizeieinsatz

Wurzbach (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes gestern Abend gegen 20.30 Uhr in Wurzbach beabsichtigten Einsatzkräfte Haftbefehle gegen einen 46-jährigen Mann zu vollstrecken. Der polizeibekannte Mann widersetzte sich den Maßnahmen erheblich, sodass er schließlich festgenommen und gefesselt werden musste. Während des Einsatzes griff er Polizeibeamte mit Tritten und Kopfstößen an. Mehrere Kollegen wurden dadurch verletzt, ein Beamter musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Zudem beleidigte der 46-Jährige die Einsatzkräfte teils massiv. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen ihn wurden unter anderem Strafanzeigen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell